Аксёнов: Аэропорт в Симферополе не будет работать до конца СВО 

До окончания СВО аэропорт «Симферополь» работать не будет, и это связано с вопросами безопасности. В то же время безопасность проезда по Крымскому мосту и «сухопутному коридору» сейчас оценивается на высоком уровне, заявил в интервью «Россия 24» глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».