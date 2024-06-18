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Минобороны взято под контроль семьи? Что говорят о назначении племянницы Путина на должность нового замминистра обороны.

Минобороны взято под контроль семьи? Что говорят о назначении племянницы Путина на должность нового замминистра обороны.

Сегодня 213 прочитали Пожалуй самой большой сенсацией после назначения ни должность министра обороны Андрея Белоусова, стал вчерашний Указ подписанный президентом РФ Владимиром Путины о снятии и назначении заместителей министра обороны.

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