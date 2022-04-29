Стало известно, что Алла Пугачева всё-таки решила вернуться в Россию

Поклонники Аллы Пугачёвой очень обеспокоены вопросом: вернётся ли Примадонна из Израиля в Россию или легенда эстрады навсегда уехала за рубеж.
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