TVcenter.ru

399 подписчиков

Стало известно, что Алла Пугачева всё-таки решила вернуться в Россию

Стало известно, что Алла Пугачева всё-таки решила вернуться в Россию

Поклонники Аллы Пугачёвой очень обеспокоены вопросом: вернётся ли Примадонна из Израиля в Россию или легенда эстрады навсегда уехала за рубеж.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх