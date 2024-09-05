Представлены смарт-часы Amazfit T-Rex 3 с увеличенным дисплеем, ИИ и водонепроница...

Представлены смарт-часы Amazfit T-Rex 3 с увеличенным дисплеем, ИИ и водонепроницаемостью до 45 метровБренд смарт-аксессуаров Amazfit представил на выставке IFA 2024 в Берлине смарт-часы Amazfit T-Rex 3, которых приходят на смену модели Amazfit T-Rex 2, анонсированной в мае 2022 года.