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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Представлены смарт-часы Amazfit T-Rex 3 с увеличенным дисплеем, ИИ и водонепроница...

Представлены смарт-часы Amazfit T-Rex 3 с увеличенным дисплеем, ИИ и водонепроница...

Представлены смарт-часы Amazfit T-Rex 3 с увеличенным дисплеем, ИИ и водонепроницаемостью до 45 метровБренд смарт-аксессуаров Amazfit представил на выставке IFA 2024 в Берлине смарт-часы Amazfit T-Rex 3, которых приходят на смену модели Amazfit T-Rex 2, анонсированной в мае 2022 года.

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