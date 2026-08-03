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Разведчик США зачастил к Кубани: самолёт НАТО приблизился к Сочи и Туапсе

Разведчик США зачастил к Кубани: самолёт НАТО приблизился к Сочи и Туапсе

Самолёт-разведчик НАТО снова появился у берегов России: «Артемида» приблизилась к району Сочи и Туапсе Разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II, связанный с вооружёнными силами США, вновь совершил полёт над акваторией Чёрного моря вблизи российского побережья.

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