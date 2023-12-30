Вести.UZ На днях увидела в каналах немолодую «звезду» второго плана. В трусах, ажурных чулках на подвязках, лифе… а, ну ещё в шапочке, какие носили в средневековых домах для умалишённых.
ЗАЧЕМ ЛОЛИТА НА СТАРОСТИ РАЗДЕЛАСЬ ДО ТРУСОВ
Комментарии
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Борис Иванович Назаров
Господа. так эти Артисты за это получают очень большие средства как Российскими -так и валютой !!!Борис
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1 час.
НУ
Наташа Устинова
А 30 ночью на муз тв показали концерт лоли ты, где она призналась, что впервые раэделась прилюдно на своём концерте ещё в таком-то году. И ей хлополи и орали молодые дебилы. Так что разврат не первый раз.
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1 час.
ВМ
Владимир Моргунов
и перьев было столь густо, что задаешься вопросов-КАКОВ РАЗМЕР АНУСА НАДО ИМЕТЬ, ДАБЫ ВСЕ ЭТО ВМЕСТИТЬ ???
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14 мин.
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