ЗАЧЕМ ЛОЛИТА НА СТАРОСТИ РАЗДЕЛАСЬ ДО ТРУСОВ

Господа. так эти Артисты за это получают очень большие средства как Российскими -так и валютой !!!Борис

НУ

Наташа Устинова

А 30 ночью на муз тв показали концерт лоли ты, где она призналась, что впервые раэделась прилюдно на своём концерте ещё в таком-то году. И ей хлополи и орали молодые дебилы. Так что разврат не первый раз.