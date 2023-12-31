Почему по Белгороду?

ИР

Ирина Рукина

Почему мы всегда всех жалеем, кроме своей страны, кроме России - нашей единственной и любимой Родины. Украина - страшный и безжалостный враг. Она стала инструментом в руках еще более опасных врагов. Весь запад выстроился за ее спиной. А цель - мы с Вами. Хватит их жалеть!