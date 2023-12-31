Теперь понятно, почему киевский режим совершил эту отчаянную террористическую атаку на мирных жителей в Белгороде - Это не потому, что их собственная оборона убила некоторых украинских мирных жителей (ПВО кривое).
Почему по Белгороду?
Комментарии
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Alexander Kozlov
Вот зачем наших положили в Великую Отечественную, чтобы Прагу спасти? Сколько жизней ради такой мерзости.
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1 час.
Nikolay Zakharov
Чехи та же мерзость,что и нацики-укры,победим,всех к ответу призовем.
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1 час.
ИР
Ирина Рукина
Почему мы всегда всех жалеем, кроме своей страны, кроме России - нашей единственной и любимой Родины. Украина - страшный и безжалостный враг. Она стала инструментом в руках еще более опасных врагов. Весь запад выстроился за ее спиной. А цель - мы с Вами. Хватит их жалеть!
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13 сек.
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