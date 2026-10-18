Ветеринар Антон Тихоненков рекомендует не прекращать обработку собак от клещей даже поздней осенью. Хотя похолодание заставляет паразитов прятаться, они могут проявлять активность в тёплые дни, представляя опасность в парках и скверах.
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