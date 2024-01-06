Многие, наверное, слышали высказывание Карамзина «Поскреби русского, и найдёшь татарина»? Правда, писатель и историк не имел понятия о генетике – иначе у него, строго относящегося к фактам, такая фраза не родилась бы.
Как так случилось, что в ДНК русского этноса нет и следа от 300 летнего "татаро-монгольского ига"
Комментарии
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Grandad
Путин тоже, видимо, начитался Карамзина, когда заявлял о татарских генах у всех русских в начале 2000х.
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14 час.
АС
Александр Сысоев
Путин тебе шило, видимо, в задницу вставил - не сидится на месте, ерзать приходится все время, навальнист мелкотравчатый. Даже чингис-ханскую тему нельзя без Путина. Вот, блин, мудаки.
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8 час.
Александр Симаков
Путин ничего не говорил о татарских генах у всех русских. Ни в начале 2000-х, ни позже. Цитату, как обычно переврали и теперь суют во все дыры, к месту и не к месту.
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7 час.
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