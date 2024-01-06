Как так случилось, что в ДНК русского этноса нет и следа от 300 летнего "татаро-монгольского ига"

Путин тебе шило, видимо, в задницу вставил - не сидится на месте, ерзать приходится все время, навальнист мелкотравчатый. Даже чингис-ханскую тему нельзя без Путина. Вот, блин, мудаки.

Александр Симаков

Путин ничего не говорил о татарских генах у всех русских. Ни в начале 2000-х, ни позже. Цитату, как обычно переврали и теперь суют во все дыры, к месту и не к месту.