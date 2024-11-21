25 примеров рекламы, которая пробуждает эмоции. И поэтому работает

Маркетологи поняли, что сила качественной рекламы в ее способности вызывать эмоции. Теперь на смену скучным и неубедительным роликам и плакатам пришла новая сильная реклама, которая скорее напоминает искусство.
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