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25 примеров рекламы, которая пробуждает эмоции. И поэтому работает

25 примеров рекламы, которая пробуждает эмоции. И поэтому работает

Маркетологи поняли, что сила качественной рекламы в ее способности вызывать эмоции. Теперь на смену скучным и неубедительным роликам и плакатам пришла новая сильная реклама, которая скорее напоминает искусство.

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