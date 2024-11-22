OpenAI пытается выйти на рынок интернет-браузеров и поисковых систем Относител...

OpenAI пытается выйти на рынок интернет-браузеров и поисковых системОтносительно молодая компания OpenAI может попытаться бросить вызов Google в том сегменте рынка, где последняя доминирует даже по признанию антимонопольных органов США — речь идёт об интернет-браузерах и поисковых системах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)