НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Памятная дата военной истории России: День памяти партизан и подпольщиков

Памятная дата военной истории России: День памяти партизан и подпольщиков

Памятная дата военной истории России: День памяти партизан и подпольщиков 29 июня 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали Директиву о необходимости создания на оккупированной врагом территории организованного партизанского сопротивления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх