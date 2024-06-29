Памятная дата военной истории России: День памяти партизан и подпольщиков 29 июня 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали Директиву о необходимости создания на оккупированной врагом территории организованного партизанского сопротивления.
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