Беглые либералы сокрушаются: США опоздали с ATACMS

Сергей Oблезов

Дебилы, вы должны каждый вечер ставить свечку за здоровье Путина за его доброту, что сохранил вам жизнь. Кто бы другой был у руля вас грохнули бы еще на выезде из страны. Все это оружие у России на вооружении уже давно, если бы Россия не была так сильна, то никто бы и не дернулся перечить Западу. Пришло время и Россия больше своего не уступит, если надо раком будут поставлены все несогласные!