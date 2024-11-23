Запад должен был бить по России ракетами ATACMS в самом начале СВО, сейчас же это может помочь Украине только морально, сокрушаются беглые либералы.
Беглые либералы сокрушаются: США опоздали с ATACMS
Комментарии
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Сергей Oблезов
Дебилы, вы должны каждый вечер ставить свечку за здоровье Путина за его доброту, что сохранил вам жизнь. Кто бы другой был у руля вас грохнули бы еще на выезде из страны. Все это оружие у России на вооружении уже давно, если бы Россия не была так сильна, то никто бы и не дернулся перечить Западу. Пришло время и Россия больше своего не уступит, если надо раком будут поставлены все несогласные!
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