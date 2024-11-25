Кемеровчанин задержан за насилие к сотруднику правоохранительного органа

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 25 ноября сообщили, что заключили под стражу кемеровчанина, обвиняемого по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
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