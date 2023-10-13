Андрей Рублёв: я провёл отличный матч с Умбером и доволен победой

Россиянин в шаге от финала турнира в Шанхае.Россиянин в шаге от финала турнира в Шанхае.Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над французом Уго Умбером в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
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