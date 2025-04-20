СЦКК: ВСУ в третий раз обстреляли Горловку

Вооруженные силы Украины, несмотря на пасхальное перемирие, в третий раз обстреляли Горловку. Об этом сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины (СЦКК).
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