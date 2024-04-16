Позывной "Брикс" и сборка беспилотников: стали известны подробности участия мужа Елены Блиновской в СВО

Стали известны подробности участия Алексея Блиновского в специальной военной операции. Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской, которая сейчас находится в СИЗО в связи с уголовным делом о неуплате налогов, ещё в марте подписал годовой контракт с Минобороны России.
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