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Канцлер Австрии Нехаммер назвал невозможным расширение Шенгенской зоны

Канцлер Австрии Нехаммер назвал невозможным расширение Шенгенской зоны

Расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно, такова четкая позиция Австрии. С таким заявлением по итогам двусторонних переговоров с премьером Болгарии Николаем Денковым выступил канцлер республики Карл Нехаммер, передает РИА Новости.

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