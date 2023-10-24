Канцлер Австрии Нехаммер назвал невозможным расширение Шенгенской зоны

Расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно, такова четкая позиция Австрии. С таким заявлением по итогам двусторонних переговоров с премьером Болгарии Николаем Денковым выступил канцлер республики Карл Нехаммер, передает РИА Новости.
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