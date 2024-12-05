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В Крыму рассказали, что станет прочной основой для мира на Украине

В Крыму рассказали, что станет прочной основой для мира на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что внеблоковый статус и демилитаризация Украины являются прочной основой для установления мира на Украине и должны быть базовыми в плане новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

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