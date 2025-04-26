Первая в мире SoC с графикой уровня Nvidia RTX 50 (Blackwell), новейшей архитектурой Arm и 3-нм процессом. Представлена MediaTek Dimensity C-X1

На Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности 2025 (Automobile Shanghai 2025) компания MediaTek анонсировала новую флагманскую автомобильную платформу Dimensity C-X1, запустив «мощную ядерную бомбу» на рынок автомобильных однокристальных систем.
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