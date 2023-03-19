Слово и дело

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«В летнем камуфляже и в африканских панамках»: Пригожин рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» прилетели из Африки ради участия в СВО

«В летнем камуфляже и в африканских панамках»: Пригожин рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» прилетели из Африки ради участия в СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что год назад бойцы ЧВК «Вагнер» прилетели из Африки ради участия в СВО на Украине в летнем камуфляже и тропических панамках.

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