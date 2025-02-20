Президент «Баварии»: «У Мусиалы и Павловича есть все, чтобы стать легендами клуба. У Джамала исключительная техника, Александар напоминает Алонсо спокойствием и точностью передач»

«Когда игрок приходит в «Баварию», у него должна быть твердая воля, чтобы стать легендой. Я уверен, что если Йозуа Киммих продлит контракт, с его смелостью и волей к победе, он навсегда станет легендой «Баварии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии