NBC: Байден обиделся на Харрис за то, что она про него забыла

Американский президент Джо Байден в частных разговорах пожаловался своим соратникам на то, что его имя и достижения практически исчезли из политической повестки, а Демократическая партия «отвернулась от него».
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