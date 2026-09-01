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Депутаты Барнаульской гордумы поздравили школьников с Днем знаний. Фото

Депутаты Барнаульской гордумы поздравили школьников с Днем знаний. Фото

Депутаты Барнаульской городской Думы традиционно 1 сентября побывали в школах краевой столицы, чтобы лично поздравить ребят, их наставников и семьи с началом нового учебного года.

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