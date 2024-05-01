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Театр абсурда

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В Мосгордуме предложили вернуть в российские школы порку

В Мосгордуме предложили вернуть в российские школы порку

                                           Картина 1789 года «Школа для девочек». Во время дебатов в Мосгордуме предложили вернуть в российские школы телесные наказания, а также «армейскую» систему поощрений и кары.

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Комментарии
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Александр
Дедушка уже из ума выжил,судя по его инициативе.
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13 час.
Вера Ожогина
Мосгосдура!
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12 час.
N
Nata
Данную инициативу надо опробовать вначале на депутатах всех уровней в течении лет пяти.А затем решать об её действенности.
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12 час.

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