Президент Сербии Вучич по прилету в Москву прогулялся по Красной площади

Политик не посещал российскую столицу больше четырех лет После вынужденной посадки в Баку президент Сербии Александр Вучич прилетел в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает 360.
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