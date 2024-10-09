В рубрику #НАКИПЕЛО Опять серьезная тема бродячих собак и ещё серьёзней о невоспитанных детях и всеобщем безразличии.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Опять серьезная тема бродячих собак и ещё серьёзней о невоспитанных детях и всеобщем безразличии.