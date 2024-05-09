Поздравление Владимира Путина в День Победы 9 мая граждан России и ветеранов ВОВ, смотреть онлайн Владислав ВислВ своем традиционном обращении по случаю Дня Победы, президент Владимир Путин не только напомнил о значении этого великого праздника для каждого гражданина России, но и выразил искренние слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.