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Поздравление Владимира Путина в День Победы 9 мая граждан России и ветеранов ВОВ, смотреть онлайн

Поздравление Владимира Путина в День Победы 9 мая граждан России и ветеранов ВОВ, смотреть онлайн

Поздравление Владимира Путина в День Победы 9 мая граждан России и ветеранов ВОВ, смотреть онлайн Владислав ВислВ своем традиционном обращении по случаю Дня Победы, президент Владимир Путин не только напомнил о значении этого великого праздника для каждого гражданина России, но и выразил искренние слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

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