Овечкин после каждого гола в НХЛ будет делать пожертвование в фонд борьбы с раком

Хоккеист Александр Овечкин, которому осталось всего 11 шайб для преодоления рекорда канадца Уэйна Гретцки, заявил, что отныне за каждую забитую им шайбу он будет переводить в фонд борьбы с детской онкологией сумму, равную количеству его голов в НХЛ.