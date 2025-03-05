Овечкин после каждого гола в НХЛ будет делать пожертвование в фонд борьбы с раком

Хоккеист Александр Овечкин, которому осталось всего 11 шайб для преодоления рекорда канадца Уэйна Гретцки, заявил, что отныне за каждую забитую им шайбу он будет переводить в фонд борьбы с детской онкологией сумму, равную количеству его голов в НХЛ.
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