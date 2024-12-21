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Тхакушинов Асланчерий Китович

Тхакушинов Асланчерий Китович

Государственный советник Республики Адыгея Экс-Глава Республики Адыгея Президент ФГБОУ ВО «МГТУ» Член Президиума Регионального политического совета Адыгейского регионального отделения партии доктор социологических наук, профессор действительный член (академик) Российской академии образования профессор кафедры философии, социологии и педагогики Окончил в 1970 году филологический факультет, в 1977 — факультет физического воспитания Адыгейского государственного педагогического института.

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