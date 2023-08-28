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Врио главы ДНР сообщил об улучшении позиций ВС РФ под Авдеевкой

Врио главы ДНР сообщил об улучшении позиций ВС РФ под Авдеевкой

Пока украинское командование в ходе своего контрнаступления продолжает безуспешно расходовать резервы на Запорожском фронте, на других направлениях ВС РФ перехватывают инициативу и постепенно освобождают оккупированные ВСУ территории.

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