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Царьград

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20 новых терминалов 'Аэрофлота' в Красноярске: легче оплачивать услуги

20 новых терминалов 'Аэрофлота' в Красноярске: легче оплачивать услуги

"Аэрофлот" установил 20 мобильных касс в аэропорту Красноярска, позволяя пассажирам оплачивать дополнительные услуги при регистрации и у выходов на посадку.

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