После извержения вулкана у берегов Японии появился новый остров: видео

Новый массив суши в Тихом океане – самый молодой из всех своих соседей. Вулканолог Сэцуя Накада из Токийского университета рассказал, что подводное извержение вулкана, образовавшее остров, началось с «вертикальной струи» затвердевшей магмы, которая выстрелила высоко над волнами.
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