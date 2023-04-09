«Известия»: ЕС примет новый пакет санкций против РФ на этой неделе или в конце апреля

Европейский союз может ввести новые санкции в отношении РФ к концу этого месяца. С таким заявлением во время общения с «Известиями» выступил участник делегации ЕП по связям с Российской Федерацией, евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.
Европейский союз может ввести новые санкции в отношении РФ к концу этого месяца. С таким заявлением во время общения с «Известиями» выступил участник делегации ЕП по связям с Российской Федерацией, евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.
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