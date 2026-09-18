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Воронежские новости

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В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

Предупреждение продлилось 8 часов и 5 минут. Режим опасности атаки БПЛА был введен в 11:09 часов пятницы, 18 сентября, и отменен в 19:14 часов того же дня.

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