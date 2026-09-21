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Пронедра

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Канада обвалила цены на газ в Новой Англии США до уровня ниже российских

Канада обвалила цены на газ в Новой Англии США до уровня ниже российских

В одном из регионов США наблюдается значительное снижение цен на газ за счет рекордных поставок из Канады.

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