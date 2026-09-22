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Калужские новости

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Смертельное ДТП с автомобилем водоканала в Бабынинском округе

Смертельное ДТП с автомобилем водоканала в Бабынинском округе

Авария произошла на 851-м километре автодороги, Citroen Berlingo, принадлежавший «Калугаоблводоканал», столкнулся с Nissan Qashqai, а затем выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Sitrak.

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