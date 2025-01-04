Взорвавший Cybertruck служил вместе с наехавшим на толпу в Новом Орлеане

Бывший военный Мэтью Ливельсбергер, который подорвал Cybertruck у башни избранного президента США Дональда Трампа, служил на одной базе с Шамсудом Дином Джаббаром, который наехал на толпу в Новом Орлеане, пишет Guardian.
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