Канны-2025: Маргарет Куэлли посетила премьеру фильма "Милая, не надо!" вместе с Обри Плаза, которая впервые вышла на красную дорожку после смерти мужа

В рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма “Милая, не надо!” режиссера Итана Коэна. Мероприятие посетили исполнительницы главных ролей в картине Маргарет Куэлли и Обри Плаза, а также дочь Майкла Джексона Пэрис.