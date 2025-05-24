Канны-2025: Маргарет Куэлли посетила премьеру фильма "Милая, не надо!" вместе с Обри Плаза, которая впервые вышла на красную дорожку после смерти мужа

В рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма “Милая, не надо!” режиссера Итана Коэна. Мероприятие посетили исполнительницы главных ролей в картине Маргарет Куэлли и Обри Плаза, а также дочь Майкла Джексона Пэрис.
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