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Наш потерянный мир

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Силы ПВО сбили пять дронов, летевших на Москву

Силы ПВО сбили пять дронов, летевших на Москву

Дежурные расчёты ПВО отразили массированную атаку беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Около 22:13 мэр столицы Сергей Собянин сообщил о первом сбитом дроне, а уже через час — о ликвидации ещё одного БПЛА.

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