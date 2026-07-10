Силы ПВО сбили пять дронов, летевших на Москву

Дежурные расчёты ПВО отразили массированную атаку беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Около 22:13 мэр столицы Сергей Собянин сообщил о первом сбитом дроне, а уже через час — о ликвидации ещё одного БПЛА.