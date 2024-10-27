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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«За любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии. Посмотрите, какие там футболисты играют, представьте, что вы с ними в раздевалке сидите». Каштанов о саудовской лиге

– Вы видели контракт Неймара? Как можно отказаться от таких денег? Я за любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии.

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