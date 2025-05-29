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Трагедия в Ставрополе: что стало причиной взрыва?

Трагедия в Ставрополе: что стало причиной взрыва?

Агентство сообщает, что двое мужчин находились возле дома, когда произошел взрыв боеприпаса. Ранее стало известно, что одним из погибших в результате инцидента оказался Заур Гурциев, ветеран боевых действий на Украине.

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