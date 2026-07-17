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Царьград

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Правительство России усовершенствует подготовку медицинских кадров

Правительство России усовершенствует подготовку медицинских кадров

Правительство России инициировало реформу подготовки медкадров. Минздрав, Минобрнауки и другие ведомства займутся усовершенствованием образовательных программ, развитием кадрового потенциала и социальной поддержки.

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