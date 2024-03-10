Весна официально наступит в Новосибирске 20 марта в 10 часов 06 минут

20 марта в 10 часов 06 минут по новосибирскому времени наступит астрономическая весна. В этот момент Земля находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, падают отвесно на экватор.
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