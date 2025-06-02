🧳 С начала года в Крыму отдохнули более 1,5 млн туристов Это на 17% выше уровня аналогичного периода 2024 года, сообщил Глава республики Сергей Аксёнов.
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🧳 С начала года в Крыму отдохнули более 1,5 млн туристов Это на 17% выше уровня аналогичного периода 2024 года, сообщил Глава республики Сергей Аксёнов.