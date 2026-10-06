Перу: Один полицейский и трое нелегальных шахтеров были убиты и еще один ранен в результате вооруженных столкновений во время операции по обеспечению безопасности по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых в секторе Ла-Пампа провинции Тамбопата, департамент Мадре-де-Дьос, ранним утром.