Перу: Один полицейский и трое нелегальных шахтеров были убиты и еще один ранен в результате вооруженных столкновений во время операции по обеспечению безопасности по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых в секторе Ла-Пампа провинции Тамбопата, департамент Мадре-де-Дьос, ранним утром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым