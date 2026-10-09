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Царьград

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Драгоценности на 14,4 млн рублей исчезли из дела Чекалиной

Драгоценности на 14,4 млн рублей исчезли из дела Чекалиной

Валерия Чекалина жалуется на следственные органы, мешавшие диагностике её рака, достигшего четвёртой стадии.

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