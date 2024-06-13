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Из-за жары уральские трассы закрывают для фур

Из-за жары уральские трассы закрывают для фур

Из-за жары дорожники закрывают уральские трассы для движения грузовиков. Ограничения вводят на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО.

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