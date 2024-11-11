Трамп определился с кандидатурой главы Агентства по охране окружающей среды

Победитель на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп намерен назначить руководителем Агентства по охране окружающей среды бывшего конгрессмена Ли Зелдина, который был членом палаты представителей от штата Нью-Йорк.
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