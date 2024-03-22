Москва запросит созыв заседания СБ ООН в связи с терактом в Подмосковье

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник объявил, что Москва планирует запросить созыв заседания Совета Безопасности ООН в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" и потребует проведения его в ближайшее время.
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